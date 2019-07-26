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    HaberlerTeknolojiGoogle'dan internet tüketimini azaltan fotoğraf uygulaması
    26.07.2019 - 08:14| DHA

    Google'dan internet tüketimini azaltan fotoğraf uygulaması

    Google, Gallery Go adını verdiği yeni fotoğraf uygulamasını kullanıma sundu.

    Google'dan internet tüketimini azaltan fotoğraf uygulaması

    Düşük seviye telefonlar için geliştirilen Android Go işletim sistemi yüklü telefonlar için geliştirilen uygulama, telefonlarda sadece 10 MB'ın altında bir depolama alanını kullanıyor.

    Düşük sistem gücüne ihtiyaç duyduğu için telefonun batarya ömrünü de olumsuz yönde etkilemeyen uygulama, her gece fotoğraflarınızı “İnsanlar, Selfie’ler, Doğa, Hayvanlar, Dokümanlar, Videolar ve Filmler” gruplarına göre otomatik olarak organize ediyor.

    Fotoğraflar üzerinde hızlı bir şekilde iyileştirme yapabilen Gallery Go, SD kart desteği de sunuyor. Google'ın uygulamalarında genel olarak kullandığı sade arayüz bu uygulamada da dikkat çekiyor ve kullanımı oldukça basit.

    Uygulamada ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanan yüz gruplandırma özelliği de bulunuyor. Ancak bu özellik henüz test aşamasında ve herkese açık değil.

    Google'ın Fotoğraflar uygulaması geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakmıştı.

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