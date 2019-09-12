iPhone 11 Türkiye fiyatı belli oldu mu? iPhone 11 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu İphone 11'in tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan tanıtım ile vatandaşlara duyuruldu. Özellikleri ve ABD satıi fiyatının da duyurulduğu İphone 11'in Türkiye'de kaç liradan satılacağı ve Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki İphone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Rakamlar belli oldu mu?

İPHONE 11'İN TÜRKİYE FİYATINA İLİŞKİN İDDİALAR

iPhone 11 – 7299 TL

iPhone 11 Pro – 10999 TL

iPhone 11 Pro Max – 11999 TL

iPHONE 11 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Tasarım anlamında şu ana kadar piyasaya sunulan iPhone'lar arsındaki en dayanıklı camlar kullanıldı. Dolby Atmos desteği ile birlikte gelecek.

Tanıtılan üç farklı modelin başlangıç seviyesi olan iPhone 11, 6.1 inçlik 324 PPI ve 1792x828 piksele sahip LCD panel ile geldi. Diğer modellerle arasındaki en büyük farklar ekran ve kamerada görüldü. Yapay zeka destekli A13 Bionic işlemcisinden güç alan iPhone 11, 4GB RAM ile birlikte geldi. Depolama konusunda üç seçenek bizi karşıladı. Bunlar 64 GB, 256 GB ve 512 GB’lık modeller.

Arka tarafta 12 Megapiksellik iki adet kamera var. Ön tarafta ise 12 Megapiksellik bir kamera bulunuyor. Gece modu da eklendi. Otomatik olarak çalışacak olan bu mod sayesinde gece çekimlerinde farklı bir soluk katacak. 4K 60 FPS video modu bulunacak. Üç kere fotoğraf çekme tuşuna bastığınızda video çekmeye başlayacak.

Batarya açısından da iPhone XS serisine göre geliştirme mevcut. 3.110 mAh batarya ve 5W’lık Ligthning bağlantısı, iPhone 11 ile birlikte gelecek.

Önceki modellere göre 1 saat daha fazla batarya performansı verecek ve Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek. 2 metrelik derinlikte yarım saat kadar suya dayanıklı.

iPHONE 11 699 dolardan satışa sunulacak.

İPHONE 11 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Adının Pro olmasının nedeni olarak, şimdiye kadar üretilen en kapsamlı iPhone olması. 4 Farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler Yeşil, uzay grisi, beyaz ve pembe olacak. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile gelecek.

Bu yıl tanıtılan iPhone modellerinin arasında orta seviye olarak adlandırabilceğimiz ya da daha küçük telefon sevenler için üretilen modelde 5.8 inçlik 2436x1125 piksellik OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panel 1200 nit parlaklığa erişebilecek. iPhone 11’de olduğu gibi A13 Bionic işlemcisinden güç alan model, 6 GB RAM ile birlikte gelecek ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip.

Arka kamerada 3 adet 12 Megapiksellik kamera, ön tarafta da 12 Megapiksellik bir kameraya sahip. Tabi bu kamera, iPhone X ve XS ailesinde olduğu gibi FaceID teknolojisini beraberinde getirerek, derinlik algılayıcı sensörler sayesinde kaliteli fotoğraflarda çekmemize yarayacak. Arkaya eklenen üçüncü kamera ise 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. 4X optik zoom olacağını da belirtelim. Kameralarda, OIS desteğinin bulunduğu ekleyelim. 3 kamera da 4K 60 FPS, HDR video kaydedebilecek.

Burada 12 megapiksel F1.8 geniş açı + 12 megapiksel F2.0 telefoto + 12 megapiksel F2.4 ultra geniş açı kamera var.

Tüm bunların dışında 3.190 mAh batarya ile birlikte gelidi. Ters kablosuz şarj desteği olmayan model, 18W’lık USB Type-C şarj bağlantısına sahip.

iPhone XS'e göre 4 saat daha fazla bataryaya sahip olacak. Kutu içerisinde 18W adaptör ile hızlı şarj desteği de geldi.

iPHONE 11 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

iPhone 11 Pro 999 dolar, iPhone 11 Pro Max 1099 dolardan satışa sunulacak. İlk siparişler ABD için 13 Eylül'de satışa sunulacak.