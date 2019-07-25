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    HaberlerTeknolojiMessenger Kids’te tehlikeli güvenlik sorunu
    25.07.2019 - 11:17

    Messenger Kids’te tehlikeli güvenlik sorunu

    Facebook’un, çocukları korumak için hazırladığı mesajlaşma uygulamasında şaşırtıcı ve tehlikeli bir hata yapılmış. Bu hata, çok tartışılacak.

    Messenger Kids’te tehlikeli güvenlik sorunu

    Facebook'un 13 yaşın altındaki çocuklara özel mesajlaşma uygulaması, iki yıl önce başlatılan ve çocuklar için ebeveynleri tarafından özel olarak onaylanan kişilerle konuşabilecekleri "özel" bir sohbet alanı vadediyordu. Uygulama, utanç verici bir güvenlik sorunuyla karşılaştı.

     Facebook geçen hafta boyunca ebeveynlere, "teknik bir hatanın" olduğunu ve ebeveynlerin onaylamadığı kişilerin çocuklarıyla grup sohbetine girmelerine izin verdiğini bildiren bir uyarı göndermişti.

     Facebook daha sonra uyarının gerçek olduğunu ve teknik hatanın "az sayıda grup sohbeti etkilediğini" doğruladı.

    Ancak, uygulamanın grup mesajlaşmasına verdiği destek dikkate alındığında, Facebook mühendislerinin, onaylanmamış kullanıcıların (yetişkinleri de dahil edebilecekleri) çocuklarla bağlantı kurabilmelerini ve sohbet edebilmelerini önlemek için arkadaşlarının arkadaşları için ek bir kontrol katmanı uygulamaması oldukça şaşırtıcı.

    Uygulamada teknik hatanın ne kadar sürdüğü veya etkilenen grup sohbetlerinin sayısının ne kadar çok olduğu bilinmiyor.

    25 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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