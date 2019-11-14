Football Manager 2020 inceleme

Dünyanın en popüler menajerlik oyunlarının başında gelen Football Manager serisinin son oyunu elimize ulaştı. İçerisinde bulunduğu yeniliklerden ve oynama şansı bulduğum sırada başıma gelenlerden bahsedeceğim. Bakalım Football Manager 2020, ne kadar gerçekçi bir teknik direktörlük deneyimi sunuyor?

İncelemeye başlamadan önce şunu belirtmeliyim ki, oyunu henüz bir sezon kadar oynayabildim. Yani belli bir yerden sonra kendini ne kadar tekrar edecek ve oyun ne kadar kolaylaşacak bunu bilmiyorum. Zaten bunu bilsem de söylemezdim diye tahmin ediyorum çünkü, eninde sonunda bu bir teknik direktörlük oyunu ve her halükarda kendini tekrar edecek bir yapım. Zaten serisi seven kişiler en az 300-400 saatlerini yalnızca bu oyuna ayırabiliyorlar. Mesela benim gibi.

2005 yılından beri hayatımızda olan serinin bir tek 2019'unu oynamadım. O da şu nedenleydi; oyun her sene çok ufak yeniliklerle piyasaya sunuluyordu ve ben artık bu durumdan sıkılmıştım. Bir senelik aranın ardından FM 2020'nin ilaç gibi geldiğini belirtmek istiyorum. FM 2019 ile başlayan yenilikler 2020 ile birlikte devam etmiş. Geçtiğimiz sene piyasaya sunulan oyunun güzel yenilikler getirdiğini duymuştum. Onun üzerine inşa edilen yeni özellikler oyuna iyi bir şekilde yedirilmiş. Örneğin artık genç oyuncular için daha detaylı bir sistem bulunuyor.

Genç oyuncular için tasarlanan yeni geliştirme merkezi, çok daha rahat ve kapsamlı bir şekilde genç oyuncularla ilgilenmenizi sağlıyor. Çok fazla detay vermek istemiyorum, oyunu kendiniz keşfederseniz daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ama şunu belirtmemde fayda var, Football Manager 2020'de her ,seçiminiz bir şekilde oyuna etki ediyor.