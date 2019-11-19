Just Dance'da 3. kez Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü

Just Dance, interaktif konsol oyunu gençlerin oynadığı en popüler oyunlardan biri. Umutcan’ın hikayesi, deneyim alanlarında Just Dance oyunuyla dans etmeye başlıyor. Zaman içinde arkadaş gruplarıyla geliyor antrenman yapıyor.

Mağaza Deneyiminden Dünya Şampiyonluğuna

"Şimdi bazıları soruyor neden dans neden başka bir şey değil nasıl başladın bu dansa aslında şöyle ben bile hiç bilmiyordum bir gün dans edeceğimi dansta şampiyon olacağımı hiç beklemezdim bana söyleseler sen atıyorum birkaç sene sonra dünya şampiyonu olacaksın yok artık abartma derdim. Seyirci oluyor onların karşısında dans etmeyi öğrendim ama sanki daha bir fazlası gerekiyordu daha sonra araştırdım bu oyunun bir yarışması varmış. Dedim ki o an neden olmasın? Böyle bir hissettim o an şampiyon olduğum gün giydiğim kıyafete kadar, şampiyon kupasını kaldırdığım ana kadar gördüm. Yani rüya gibi ama gerçekte. Annem benim başta şaka yaptığımı zannetti gerçekten yarışmaya katılacağıma inanmadı annem ilk defa beni dans ederken izleyecek annem geçti karşıma beni izledi donakaldı ve Umutcan kazanacaksın bu yarışmayı dedi. Kazandığımı öğrenince herkes Umutcan diye bağırdı ben soruyorum ben mi diye sonra herkes geldi tebrik ediyor madalya geldi. Hiç beklemiyordum, devasa bir Türk bayrağı getirdiler. Ben gittim sahnede ağlamamak için zor tuttum. Çünkü gerçekten duygulandırdı. Türkiye’yi böyle onurlandırmak gururlandırmak çok güzel bir şey.