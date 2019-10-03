03.10.2019 - 12:54 |
Oyuna Geldik Bölüm 1 - Ufuk Beydemir
Oyuna Geldik isimli yeni programımızın ilk konuğu Ay Tenli Kadın şarkısının sahibi Ufuk Beydemir oldu. PES 2020 oynarken yaptığımız röportajda keyifli dakikalar geçirdik!
Oyuna Geldik isimli yeni programımızda birbirinden farklı sanatçılarla oyun oynarken, çeşitli söyleşiler yapacağız. İlk bölüm konuğumuz ise Ufuk Beydemir oldu.
Videonun sonunda sizleri küçük bir sürpriz bekliyor. Milliyet Teknoloji'yi Instagram ve Twitter'dan takip eden ve YouTube kanalımıza abone olan takipçilerimiz arasında, videoya en yaratıcı yorum yapan iki kişiyi İstanbul'da yapılacak Ufuk Beydemir konserine götürüyoruz. Ayrıca kazananları da Ufuk Beydemir seçecek!
İyi seyirler!