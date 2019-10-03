Oyuna Geldik Bölüm 1 - Ufuk Beydemir

Oyuna Geldik isimli yeni programımızda birbirinden farklı sanatçılarla oyun oynarken, çeşitli söyleşiler yapacağız. İlk bölüm konuğumuz ise Ufuk Beydemir oldu.

Videonun sonunda sizleri küçük bir sürpriz bekliyor. Milliyet Teknoloji'yi Instagram ve Twitter'dan takip eden ve YouTube kanalımıza abone olan takipçilerimiz arasında, videoya en yaratıcı yorum yapan iki kişiyi İstanbul'da yapılacak Ufuk Beydemir konserine götürüyoruz. Ayrıca kazananları da Ufuk Beydemir seçecek!

İyi seyirler!