PlayStation 5'in teknik özellikleriyle ilgili heycanlandıran bir açıklama daha!

Shing! isimli oyunun geliştiricileri olan Andrzej Sugier ve Grzegorz Kurek PlayStation 5 ile ilgili heyeca yaratacak açıklamalar yaptı. Oyunun yapıcıları Gamingbolt isimli bir siteye verdikleri röportajda PlayStation 5'ten de bahsetti.

AMD Zen 2 işlemcisinin yeni PS5'e neler katabileceği konusunda gelen sorulara, fizik şeklinde cevap veren yapımcılar; böylece PlayStation 5'te çok daha kaliteli fizik olgusu göreceğimizin altını çizdiler. Andrzej Sugier, güçlü işlemcilerin, oyunlarda yaratılan dünyaları çok daha gerçekçi kılacağını açıkladı.