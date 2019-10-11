BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerOyun DunyasiPlayStation 5'in teknik özellikleriyle ilgili heycanlandıran bir açıklama daha!
    11.10.2019 - 14:49 |

    PlayStation 5'in teknik özellikleriyle ilgili heycanlandıran bir açıklama daha!

    Sony tarafından 2020'nin son çeyreğinde piyasaya sürülecek yeni PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hızlı bir SSD ve güçlü bir ekran kartı ile geleceği bilinen yeni konsolun, işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

    PlayStation 5'in teknik özellikleriyle ilgili heycanlandıran bir açıklama daha!

    Shing! isimli oyunun geliştiricileri olan Andrzej Sugier ve Grzegorz Kurek PlayStation 5 ile ilgili heyeca yaratacak açıklamalar yaptı. Oyunun yapıcıları Gamingbolt isimli bir siteye verdikleri röportajda PlayStation 5'ten de bahsetti.

    AMD Zen 2 işlemcisinin yeni PS5'e neler katabileceği konusunda gelen sorulara, fizik şeklinde cevap veren yapımcılar; böylece PlayStation 5'te çok daha kaliteli fizik olgusu göreceğimizin altını çizdiler. Andrzej Sugier, güçlü işlemcilerin, oyunlarda yaratılan dünyaları çok daha gerçekçi kılacağını açıkladı.

    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

    100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

    Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Susma hakkını kullandı

    Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Susma hakkını kullandı

    Sıradaki Haber