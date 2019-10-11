11.10.2019 - 14:49 |
PlayStation 5'in teknik özellikleriyle ilgili heycanlandıran bir açıklama daha!
Sony tarafından 2020'nin son çeyreğinde piyasaya sürülecek yeni PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hızlı bir SSD ve güçlü bir ekran kartı ile geleceği bilinen yeni konsolun, işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Shing! isimli oyunun geliştiricileri olan Andrzej Sugier ve Grzegorz Kurek PlayStation 5 ile ilgili heyeca yaratacak açıklamalar yaptı. Oyunun yapıcıları Gamingbolt isimli bir siteye verdikleri röportajda PlayStation 5'ten de bahsetti.
AMD Zen 2 işlemcisinin yeni PS5'e neler katabileceği konusunda gelen sorulara, fizik şeklinde cevap veren yapımcılar; böylece PlayStation 5'te çok daha kaliteli fizik olgusu göreceğimizin altını çizdiler. Andrzej Sugier, güçlü işlemcilerin, oyunlarda yaratılan dünyaları çok daha gerçekçi kılacağını açıkladı.