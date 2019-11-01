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    HaberlerOyun DunyasiThe Witcher dizisinden yeni fragman ve yayın tarihi geldi!
    01.11.2019 - 10:15 |

    The Witcher dizisinden yeni fragman ve yayın tarihi geldi!

    Sevilen kitap ve oyun serisi olan The Witcher serisinin dizisi Netflix tarafından yayınlanacak. Dizi ile ilgili yayınlanan yeni fragmanda çıkış tarihi de verildi.

    The Witcher dizisinden yeni fragman ve yayın tarihi geldi!

    Çevrim içi film ve dizi platformu olan Netflix, bu zamana kadar yayınladığı içerikler ile beğeni kazandı. Uzun zamandır ilgi çekici içerikler üretmeyi başaran platform, şimdi de bildiğiniz üzere The Witcher üzerinde çalışıyor.

    The Witcher dizisi için yeni bir fragman yayınlayan Netflix, bu fragmanda yayın tarihini de kullanıcılarına açıkladı. The Witcher dizisi 20 Aralık tarihinde yalnızca Netflix üzerinden yayınlanacak.

    Yayınlandığı 1 saatlik süre içerisinde YouTube üzerinde 400 bin izlenmeye ulaşan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. 

      1 Kasım 2019 Magazin Bülteni .
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