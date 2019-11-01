The Witcher dizisinden yeni fragman ve yayın tarihi geldi!

Çevrim içi film ve dizi platformu olan Netflix, bu zamana kadar yayınladığı içerikler ile beğeni kazandı. Uzun zamandır ilgi çekici içerikler üretmeyi başaran platform, şimdi de bildiğiniz üzere The Witcher üzerinde çalışıyor.

The Witcher dizisi için yeni bir fragman yayınlayan Netflix, bu fragmanda yayın tarihini de kullanıcılarına açıkladı. The Witcher dizisi 20 Aralık tarihinde yalnızca Netflix üzerinden yayınlanacak.

Yayınlandığı 1 saatlik süre içerisinde YouTube üzerinde 400 bin izlenmeye ulaşan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.