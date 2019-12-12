The Witcher dizisinin son fragmanı yayınlandı!

Andrzej Sapkowski'nin yazdığı ünlü fantastik roman serisi oyunlardan sonra dizi olarak da karşımıza çıkacak. Netflix tarafından çekilen dizinin yayın tarihine çok kısa bir süre kala, The Witcher'ın son fragmanı da yayınlandı.

1 dakika 37 saniyelik fragmanda Geralt'ın başından geçenlere ve dizinin olay örgüsüne kısa bir bakış atıyoruz. Bol savaşlı ve aksiyonlu bir dizi olacağını bu fragmandan anlayabiliyoruz. İyi seyirler.