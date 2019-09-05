Yüzden fazla AAA oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu! Kaçırmayın!
Ubisoft'un kendi oyun servisi olan Uplay, E3 fuarında Uplay Plus servisini duyurmuştu. Bu gelişmenin üzerine şimdi de 1 aylık Plus üyeliği ücretsiz olarak verecekleri açıklandı. Yani bir ay boyunca Uplay Plus üyeliği, içerisindeki tüm oyunlarla birlikte ücretsiz olarak sunuluyor. (AAA oyun nedir? Triple-A olarak telaffuz edilir ve en kaliteli, çok fazla para harcanmış oyunlara denir. Örneğin: GTA serisi, Red Dead Redemption vb.)
Popüler oyunlarını kendi çevrimiçi oyun servisi üzerinden yayınlayan Uplay, E3 fuarıyla birlikte Uplay Plus platformunu duyurdu. Bu platform sayesinde her ay belirli bir ücret karşılığında servisin içinde bulunan oyunları ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Yani her oyuna tek tek para verip satın almak yerine aylık belirli bir miktar karşılığında oyunları kiralıyorsunuz da diyebiliriz.
Daha öncelerden Microsoft, EA ve Sony'nin buna benzer servisler sunduğunu görmüştük. Örnek olarak; Xbox Game Pass, EA Access ve PSN Plus'ı gösterebiliriz.
Uplay, oyuncuları bu platforma çekebilmek ve ayaklarını alıştırmak amacıyla, Uplay Plus'ın 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Bu sayede servisin içerisinde bulunan Assassin Creed, Far Cry, Prince of Persia ve Rayman gibi oyunları merak ediyorsanız ve daha önce oynama şansınız olmadıysa şimdi deneyebilirsiniz.
Tüm bunlara ek olarak, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint betasına ve Watch Dogs Legion'ın erken erişimine katılabilirsiniz.