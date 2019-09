Yüzden fazla AAA oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu! Kaçırmayın!

Popüler oyunlarını kendi çevrimiçi oyun servisi üzerinden yayınlayan Uplay, E3 fuarıyla birlikte Uplay Plus platformunu duyurdu. Bu platform sayesinde her ay belirli bir ücret karşılığında servisin içinde bulunan oyunları ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Yani her oyuna tek tek para verip satın almak yerine aylık belirli bir miktar karşılığında oyunları kiralıyorsunuz da diyebiliriz.

Daha öncelerden Microsoft, EA ve Sony'nin buna benzer servisler sunduğunu görmüştük. Örnek olarak; Xbox Game Pass, EA Access ve PSN Plus'ı gösterebiliriz.

Uplay, oyuncuları bu platforma çekebilmek ve ayaklarını alıştırmak amacıyla, Uplay Plus'ın 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Bu sayede servisin içerisinde bulunan Assassin Creed, Far Cry, Prince of Persia ve Rayman gibi oyunları merak ediyorsanız ve daha önce oynama şansınız olmadıysa şimdi deneyebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint betasına ve Watch Dogs Legion'ın erken erişimine katılabilirsiniz.