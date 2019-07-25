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    HaberlerOyun DunyasiZula Süper Lig'in dördüncü sezonu, derbiyle başlıyor
    25.07.2019 - 14:28

    Zula Süper Lig'in dördüncü sezonu, derbiyle başlıyor

    Geçtiğimiz 3 sezon boyunca rekabetin ve heyecanın zirve yaptığı Zula Süper Lig’de 4. Sezon, hafta sonu gerçekleşecek karşılaşmalarla başlayacak ve 28 Temmuz Pazar günü Galatasaray Espor – 1907 Fenerbahçe takımlarının derbi heyecanı yaşanacak.

    Zula Süper Lig'in dördüncü sezonu, derbiyle başlıyor

    27 Temmuz’da başlayacak Zula Süper Lig’in 4. sezonunda 10 takım kıyasıya rekabet edecek. Sezonun ilk hafta sonu, 28 Temmuz Pazar günü Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe takımlarının derbi heyecanına da sahne olacak.

    Zula Süper Ligin dördüncü sezonu, derbiyle başlıyor

    Zula Süper Lig 4. Sezon’da, Beşiktaş ve İstanbul Wild Cats takımları Lig’de ilk kez yer alırken, lig boyunca Bursa Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, İstanbul Espor Kulübü, Mod-Z, Oyun Hizmetleri kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar, cumartesi ve pazar günleri saat 14:00 - 20:00 arasında her gün 5 maç şeklinde gerçekleşecek.

    Birbirinden güçlü ve profesyonel espor takımlarının yer aldığı ligde, her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak. 9 hafta boyunca her takımın toplamda 18 maç yapacağı Zula Süper Lig 4. Sezonu’nda adrenalin zirveye çıkacak. 12-13 Ekim’de gerçekleşecek Zula Süper Lig final heyecanına ise Nonstop Zula Espor Merkezi ev sahipliği yapacak.

    25 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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