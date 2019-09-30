Call of Duty Mobile Klavye ve Mouse desteğine sahip olacak!

Call of Duty Mobile, 1 Ekim'de iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için piyasaya sunulacak. Call of Duty Mobile'i bekleyen oyuncular için müjdeli bir haber geldi.

Call of Duty Mobile, Gameloop Android emülatörü ile bilgisayar üzerinden klavye ve mouse desteği ile oynanabilecek. Yani bu sayede, yeni bir Call of Duty oyunu piyasaya sürülecek de diyebiliriz. Mobil platformda oynamak istemeyenler için, olumlu bir gelişme olduğunu belirtelim.

GameLoop emilatörü ile Call of Duty Mobile oynadığınız zaman, karşınıza yalnızca emilatör kullanan oyuncular çıkacak. Yani çapraz platform olmayacak. Akıllı telefon ya da tabletlerinden oynamayı düşünen kullanıcılar için sevindirici bir haber. Özel anahtar haritalama desteği ile, bilgisayar kullanıcıları ve mobil kullanıcılar ayrı tutulacak.