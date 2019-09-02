Cyberpunk 2077'de cinsel sahneler de FPS bakış açısına sahip

The Witcher serisi ile birlikte dünyanın en sevdiği yapım şirketlerinden biri olan CD Project Red, yeni yapımı Cyberpunk 2077 ile iddialı bir şekilde geliyor. Bu güne kadar ortaya çıkan videolara ve bilgilere göre, oyun dünyasına birbirinden fazla yenilik getireceğini söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077'nin Seviye Tasarımcısı Miles Toast ile yapılan bir röportaja göre; oyunun içerisinde bulunan tüm ara sahneler FPS kamerasıyla görülecek. The Witcher serisini hatırlayacak olursanız, oyunun içerisindeyken, ara sahneler için birbirinden farklı kamera açılarına geçiş yapılıyordu. Cinsel içerikli sahnelerde ise çeşitli objeler sansür olarak kullanılıyordu.

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabına gelen sorulara da bu konunun doğru olduğu şeklinde cevap verildiğini belirtelim.