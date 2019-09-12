12.09.2019 - 12:12
Death Stranding'den beklenen video geldi!
Playstation tarafındaki en önemli özel oyunlardan biri olan Death Stranding'den uzun zamandır beklenen video geldi. Yayınlanan videoda ABD başkanı Ameli, ana karakterimiz Sam ve Die Hardman'ı bir arada görüyoruz. Yapacağımız çeşitli görevlerle ilgili yönergeler alıyoruz. Death Stranding nasıl olacak? Death Stranding ne zaman satışa sunulacak? Death Stranding oynanış videosu
Oyunun başındaki isim Hideo Kojima, videoyu yayınladıktan sonra ilerleyen zamanda yarım saatlik bir oynanış videosu yayınlayacaklarını da açıkladı. 8 Kasım'da satışa sunulacak Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneği ile raflardaki yerini alacak.
İşte Death Stranding'in Tokyo Game Show'da yayınlanan 7 dakikalık videosu;