Death Stranding'den beklenen video geldi!

Oyunun başındaki isim Hideo Kojima, videoyu yayınladıktan sonra ilerleyen zamanda yarım saatlik bir oynanış videosu yayınlayacaklarını da açıkladı. 8 Kasım'da satışa sunulacak Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneği ile raflardaki yerini alacak.

İşte Death Stranding'in Tokyo Game Show'da yayınlanan 7 dakikalık videosu;