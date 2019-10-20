Football Manager'de Sarıyer Spor'la Şampiyonlar Ligi'nden elenince belediye takımdan koydu!

Football Manager oynayan bir oyuncu Sarıyer Spor'u alarak, Süper Lig'e kadar çıkardı ve sonrasında lig şampiyonu oldu. Bir sonraki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Fakat zorlu kura sonucunda kötü sonuçlar aldı ve bu sonuçları Twitter üzerinden Sarıyer Belediyesi ile paylaştı.

Sarıyer Belediyesi ise karşılık olarak sonuçların kötü olduğunu ve bu sebeple oyuncunun istifa etmesi gerektiği yönünde paylaşım yaptı. Aralarında başlayan tatlı atışmanın sonucunda Football Manager oyuncusu izin yapmaya gittiğini belirtince, Sarıyer Belediyesi de sözleşmenin tek taraflı fes edildiğine dair paylaşım yaptı.