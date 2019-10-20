BİST98.415 3,71EURO6,490,02USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerOyun HaberleriFootball Manager'de Sarıyer Spor'la Şampiyonlar Ligi'nden elenince belediye takımdan koydu!
    20.10.2019 - 16:54 |

    Football Manager'de Sarıyer Spor'la Şampiyonlar Ligi'nden elenince belediye takımdan koydu!

    Futbol sevenlerin severek oynadığı oyunlardan biri olan Football Manage'de Sarıyer Spor ile Şampiyonlar Ligi'inden elenince Sarıyer Belediyesi takımdan kovdu.

    Football Manager'de Sarıyer Spor'la Şampiyonlar Ligi'nden elenince belediye takımdan koydu!

    Football Manager oynayan bir oyuncu Sarıyer Spor'u alarak, Süper Lig'e kadar çıkardı ve sonrasında lig şampiyonu oldu. Bir sonraki sezonda da Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Fakat zorlu kura sonucunda kötü sonuçlar aldı ve bu sonuçları Twitter üzerinden Sarıyer Belediyesi ile paylaştı.

    Sarıyer Belediyesi ise karşılık olarak sonuçların kötü olduğunu ve bu sebeple oyuncunun istifa etmesi gerektiği yönünde paylaşım yaptı. Aralarında başlayan tatlı atışmanın sonucunda Football Manager oyuncusu izin yapmaya gittiğini belirtince, Sarıyer Belediyesi de sözleşmenin tek taraflı fes edildiğine dair paylaşım yaptı.

    Football Managerde Sarıyer Sporla Şampiyonlar Liginden elenince belediye takımdan koydu

    PKK/YPG'lilerin güvenli bölgeden çekilme anları kamerada!ABD ile varılan mutabakat sonrası terör örgütü işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme konvoyu görüntülendi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

    Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

    Şafak vakti operasyon! Tutuklandı

    Şafak vakti operasyon! Tutuklandı

    EYT Meclis'e gelecek mi? Son durum nedir?

    EYT Meclis'e gelecek mi? Son durum nedir?

    Gebze'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

    Gebze'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

    Sıradaki Haber