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    HaberlerOyun HaberleriPlayStation 4'ten Android kullanıcılarını sevindiren haber!
    07.10.2019 - 11:33 |

    PlayStation 4'ten Android kullanıcılarını sevindiren haber!

    PlayStation 4'te bulunan uzaktan oynama özelliği, PC ve Mac kullanıcılarının yanı sıra iOS platformunda da kullanılıyordu. Android tarafında bulunmayan bu özellik, yakın zamanda Android işletim sistemine sahip olacak akıllı telefonlar içinde yayınlanacak.

    PlayStation 4'ten Android kullanıcılarını sevindiren haber!

    Temmuz ayında beta sürümü yayınlanan 7.00 güncellemesi, PlayStation'a yeni özellikler ve büyük değşiklikler katacak. PlayStation Blog üzerinden Sony tarafından yapılan açıklamalara göre pek çok yeni özellik PlayStation 4'e eklenecek.

    8 kişilik grup sınırlamasını 16'ya yükselten Sony, bunun yanında ağ altyapısında da iyileştirmelere gidecek.

    ABD'de yaşayan PlayStation kullanıcılarına gelecek bir özellik sayesinde mobil cihazları ikinci ekran gibi kullanmak mümkün olacak.

    Android 5.0 ya da daha yüksek sürümlerde çalışacak uzaktan oynama özelliği yani PS4 Remote Play uygulaması da yeni güncelleme ile birlikte aktif olacak. Aynı zamanda bu güncelleme kablosuz DualShock 4'leri de kapsayacak ve Bluetooth sayesinde mobil cihazlardaki oyun keyfini arttıracak.

    PlayStation 7.0 güncellemesi bu hafta içerisinde yayınlanacak.

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