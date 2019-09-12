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    HaberlerOyun HaberleriAbla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı
    12.09.2019 - 12:59

    Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı

    Mobil oyunların zirvesinde yer alan PUBG, evlilik bitirdi. Haberin gerçekten ilginç olduğunu ve ülkemizde bu tarz olayların arada sırada gerçekleştiğini belirtelim. PUBG oynayan abla ve kardeş, oyunda tanıştıkları kişiye kaçtı.

    Abla kardeş kocalarını bırakıp PUBG'de tanıştıkları kişiye kaçtı

    22 yaşındaki Ayşen Daşgın ve 17 yaşındaki kardeşi R.K. eşlerine not bırakarak, evi terk ettiler. Gelen ihbarların üzerine soruşturma yapılan olayda, abla ve kardeş PUBG'de tanıştıkları kişinin Osmaniye'deki evinde bulundu. Abla Ayşen Daşgın 4, kardeşi R.K. ise 1 yıldır evliydi.

    Dünya genelinde oyunlar üzerinden tanışıp aşık olmak çok fazla görülmeye başlandı. Fakat evli olup not bırakarak evden kaçmak her gün görülmüyor.

    Kardeşler eşlerine, "Benimle ilgilenmedin ve kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar” ve “Gittiğin işten dolayı çok değiştin, seni istemiyorum” şeklinde notlar bıraktı.

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün başlattığı soruşturmada, ihbar üzerine, ekiplerin bir dükkana gittiği ve bu gükkanın H.Y. isimlir şahsa ait olduğu belirlendi. Sonrasında H.Y.'nin evine giden polisler iki kız kardeşi burada buldu.

    1 yıldır evli olan ve 17 yaşında olan R.Y. reşit olmadığı gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Resmi açıklamalara göre abla ve kardeş H.Y'nin evine zorla götürülümediler. Bu nedenle H.Y ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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