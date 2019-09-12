12.09.2019 - 10:40 |
PUBG'nin 0.14.5 güncellemesi geldi!
PUBG Mobile 9. Sezon büyük yeniliklerle başlıyor. Tabii ki de yeni sezon başlamadan önce büyük bir güncelleme ve bir sürü yeni özellikte beraberinde gelecek.
PUBG Mobile Royale Pass 9. sezon, “Bir Savaşçının Macerası” isimli oyun içi etkinlikle birlikte yeni görevler ve değerli ganimetler sunuyor. Royale Pass 9. Sezon’da kazanılabilen tüm ödüller, dünyanın dört bir yanındaki savaşçıların motifleriyle bezendi. PUBG Mobile oyuncuları bu yeni güncellemeyle birlikte, 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip Küresel Hazine Avı’nın bir parçası olan PMCO 2019 Güz Sezonu Dünya Finalleri’ne de yolculuk şansına sahip olacaklar.
PUBG Mobile Royale Pass 9. sezon içerik güncellemesi içeren 0.14.5 sürümü ile ilgili tüm yeni detaylar şöyle:Görev ve Sıralama sayfaları yenilendi
- Yeni sezon için geri sayım sayacı eklendi
- Royale Pass’e yükseltenler için yeni kişisel paylaşım sayfası
- Yeni Haftalık Görev sandık hatırlatıcıları
- Başarım zinciri ilerlemesi
- Emojiler artık parçalanabilir
- Unknown Cash (UC) satın alarak mükemmel ödüller ve silah kaplaması indirimleri kazanın.