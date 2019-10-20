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    HaberlerOyun HaberleriRed Dead Redemption 2 PC sürümü için video yayınlandı!
    20.10.2019 - 13:38 |

    Red Dead Redemption 2 PC sürümü için video yayınlandı!

    Geçtiğimiz senenin en iyi oyunlarından biri seçilen Vahşi Batı temalı Red Dead Redemption 2, bildiğiniz gibi yalnızca konsol platformları için piyasaya sunulmuştu. 5 Kasım'da PC için piyasaya sunulacak yapımdan yeni bir video paylaşıldı.

    Red Dead Redemption 2 PC sürümü için video yayınlandı!

    Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri seçilen Red Dead Redemption 2, 5 Kasım'da PC için piyasaya sunulacak. Konsol oyuncularının bir sene önce satın alıp oynama şansına sahip olduğu yapımın, PS sürümünden ilk video paylaşıldı.

    Paylaşılan videoda, grafiklerin daha da geliştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşağıdan Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne ait olan ilk videosunu izleyebilirsiniz.

    20 Ekim 2019 Magazin Bülteni20 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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