Red Dead Redemption 2 PC sürümü için video yayınlandı!

Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri seçilen Red Dead Redemption 2, 5 Kasım'da PC için piyasaya sunulacak. Konsol oyuncularının bir sene önce satın alıp oynama şansına sahip olduğu yapımın, PS sürümünden ilk video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, grafiklerin daha da geliştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşağıdan Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne ait olan ilk videosunu izleyebilirsiniz.