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    HaberlerOyun HaberleriRed Dead Redempton 2'nin PC sistem gereksinimleri ve fiyatı belli oldu!
    10.10.2019 - 09:57 |

    Red Dead Redempton 2'nin PC sistem gereksinimleri ve fiyatı belli oldu!

    Geçtiğimiz sene Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, yılın en iyi oyunlarından biri olarak seçilmişti. Grafikleri, senaryosu ve açık dünyada barındırdığı bir çok etken sayesinde kısa sürede bir çok başarıya ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta Red Dead Redemption 2 PC'ye de duyurulmuştu. Şimdi ise PC sistem gereksinimleri ve fiyatı ortaya çıktı.

    Red Dead Redempton 2'nin PC sistem gereksinimleri ve fiyatı belli oldu!

    Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2, PC'ye duyuruldu. PC oyuncularının sevindiği bu gelişme sonrasında oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatları da ortaya.

    5 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek Red Dead Redemption 2'nin PC sistem gereksinimlerini ve fiyatlandırmasını aşağıda görebilirsiniz.

    Special ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle gelecek yapımın içerikleri ve fiyatları şu şekilde:

    Special Edition 299 TL'den satışa sunulacak. İçeriğinde ise:

    Hikaye modu için Banka soygunu görevi ve Çete Sığınağı

    Safkan Benekli Dappled Atı

    Nuevo Paraiso Silahşör Kıyafeti

    Talisman ve Madalyon oyun bonusları

    Oyun takviyeleri, nakit bonusları ve oyun içi indirimler

    Ek Silahlara ücretsiz erişim

    Ultimate Edition 379 TL'den satışa sunulacak ve içeriğinde:

    Bonus kıyafetler

    Hayatta Kalma Temasına ücretsiz erişim

    Rütbe bonusları

    Koyu Kestane At

    Red Dead Online’da Ek Silahlara ücretsiz erişim

    Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim sistemi: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

    işlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

    RAM: 8 GB

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

    Depolama: 150 GB

    DirectX destekli ses kartı

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim sistemi: Windows 10 (v1803)

    işlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

    RAM: 12 GB

    Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

    Depolama: 150 GB

    DirectX destekli ses kartı

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