Red Dead Redempton 2'nin PC sistem gereksinimleri ve fiyatı belli oldu!
Geçtiğimiz sene Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, yılın en iyi oyunlarından biri olarak seçilmişti. Grafikleri, senaryosu ve açık dünyada barındırdığı bir çok etken sayesinde kısa sürede bir çok başarıya ulaşmıştı. Geçtiğimiz hafta Red Dead Redemption 2 PC'ye de duyurulmuştu. Şimdi ise PC sistem gereksinimleri ve fiyatı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2, PC'ye duyuruldu. PC oyuncularının sevindiği bu gelişme sonrasında oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatları da ortaya.
5 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek Red Dead Redemption 2'nin PC sistem gereksinimlerini ve fiyatlandırmasını aşağıda görebilirsiniz.
Special ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle gelecek yapımın içerikleri ve fiyatları şu şekilde:
Special Edition 299 TL'den satışa sunulacak. İçeriğinde ise:
Hikaye modu için Banka soygunu görevi ve Çete Sığınağı
Safkan Benekli Dappled Atı
Nuevo Paraiso Silahşör Kıyafeti
Talisman ve Madalyon oyun bonusları
Oyun takviyeleri, nakit bonusları ve oyun içi indirimler
Ek Silahlara ücretsiz erişim
Ultimate Edition 379 TL'den satışa sunulacak ve içeriğinde:
Bonus kıyafetler
Hayatta Kalma Temasına ücretsiz erişim
Rütbe bonusları
Koyu Kestane At
Red Dead Online’da Ek Silahlara ücretsiz erişim
Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)
işlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
Depolama: 150 GB
DirectX destekli ses kartı
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 (v1803)
işlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
RAM: 12 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
Depolama: 150 GB
DirectX destekli ses kartı