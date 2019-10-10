Red Dead Redempton 2'nin PC sistem gereksinimleri ve fiyatı belli oldu!

Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2, PC'ye duyuruldu. PC oyuncularının sevindiği bu gelişme sonrasında oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatları da ortaya.

5 Kasım 2019'da piyasaya sürülecek Red Dead Redemption 2'nin PC sistem gereksinimlerini ve fiyatlandırmasını aşağıda görebilirsiniz.

Special ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle gelecek yapımın içerikleri ve fiyatları şu şekilde:

Special Edition 299 TL'den satışa sunulacak. İçeriğinde ise:

Hikaye modu için Banka soygunu görevi ve Çete Sığınağı

Safkan Benekli Dappled Atı

Nuevo Paraiso Silahşör Kıyafeti

Talisman ve Madalyon oyun bonusları

Oyun takviyeleri, nakit bonusları ve oyun içi indirimler

Ek Silahlara ücretsiz erişim

Ultimate Edition 379 TL'den satışa sunulacak ve içeriğinde:

Bonus kıyafetler

Hayatta Kalma Temasına ücretsiz erişim

Rütbe bonusları

Koyu Kestane At

Red Dead Online’da Ek Silahlara ücretsiz erişim

Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

işlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 150 GB

DirectX destekli ses kartı

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (v1803)

işlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Depolama: 150 GB

DirectX destekli ses kartı