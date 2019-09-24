24.09.2019 - 23:15 |
Yeni Call of Duty Modern Warfare'dan iddialı bir video yayınlandı!
PlayStation tarafından düzenlenen State of Play yayını içerisinde Call of Duty Modern Warfare'dan yeni bir video yayınlandı. Hikaye odaklı giden videoda, oyunun bol aksiyonlu olacağını söyleyebiliriz. Call of Duty Modern Warfare çıkış tarihi!
Call of Duty Modern Warfare'dan yeni bir video yayınlandı. Bol aksiyon ve şiddet içeren video, hikaye odaklı bir yapıya sahip.
Yeni Call of Duty Modern Warfare 25 Ekim'de raflardaki yerini alacak. Call of Duty Modern Warfare'ın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!