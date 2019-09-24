Yeni Call of Duty Modern Warfare'dan iddialı bir video yayınlandı!

Call of Duty Modern Warfare'dan yeni bir video yayınlandı. Bol aksiyon ve şiddet içeren video, hikaye odaklı bir yapıya sahip.

Yeni Call of Duty Modern Warfare 25 Ekim'de raflardaki yerini alacak. Call of Duty Modern Warfare'ın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.