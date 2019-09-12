Yeni Resident Evil'dan oynanış videosu geldi

Tokto Game Show kapsamında, Capcom yeni oyunları Resident Evil Project Resistance ile ilgili bir oynanış videosu paylaştı.

Videodan gördüklerimize göre, oyun 5 kişi ile oynanıyor. Oyunculardan dördü ölümcül deneyde hayatta kalmaya çalışırken bir tanesi de onları yakalamaya çalışıyor.

Her oyuncunun oyun esnasında yapması gereken farklı bir görev oluyor. Görevler tamamlandıkça çeşitli yetenekler kazanıyorsunuz.

Detaylı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...