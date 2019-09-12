12.09.2019 - 11:43
Yeni Resident Evil'dan oynanış videosu geldi
Senelerin eskitemediği korku yapımlarından biri olan Resident Evil, 7 oyunu ile birlikte büyük bir değişim geçirmiş ve oyuncular tarafından epey beğenilmişti. Hatta Capcom'un son zamanlarda başarısızlıklarının da üzerini kapatarak, firmaya merhem olmuştu. Şimdi ise yeni Resident Evil yani Project Resistance'tan oynanış videosu geldi. Resident Evil Project Resistence oynanış videosu
Tokto Game Show kapsamında, Capcom yeni oyunları Resident Evil Project Resistance ile ilgili bir oynanış videosu paylaştı.
Videodan gördüklerimize göre, oyun 5 kişi ile oynanıyor. Oyunculardan dördü ölümcül deneyde hayatta kalmaya çalışırken bir tanesi de onları yakalamaya çalışıyor.
Her oyuncunun oyun esnasında yapması gereken farklı bir görev oluyor. Görevler tamamlandıkça çeşitli yetenekler kazanıyorsunuz.
Detaylı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...