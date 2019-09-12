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    HaberlerPopuler Bilim110 ışık yılı uzakta olan gezegende sıvı su bulundu
    12.09.2019 - 09:56

    110 ışık yılı uzakta olan gezegende sıvı su bulundu

    Uzay araştırmacılarının uzun zamandır yaptığı çalışmalar dahilinde, günümüzde ilk kez Dünya harici bir gezegende sıvı halde su tespit edildi. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu sayesinde 110 ışık yılı uzakta olan bir gezegende sıvı halde su keşfedildi.

    110 ışık yılı uzakta olan gezegende sıvı su bulundu

    Suyun bütün hallerinin var olduğu düşünülen bu gezegende, yağmur yağma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

    Montreal Üniversitesi'nde Güneş Sistemi Dışı Gezegen Araştırma Enstitüsü, yapılan araştırmalar sonucunda, Dünya'nın  dokuz katı kütleye sahip olan ve 110 ışık yılı uzakta olan Güneş sistemi dışında bir gezegenin atmosferinde su buharı tespit etti.

    K2-18b ismi verilen ve NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2015 yılında keşfettiği gezegen, kendi yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan uzaklı ile eşit derece mesafede duruyor. Bu sebeple gezegenin atmosferinde sıvı su bulutlarının olmasına ve yağmur yağma potansiyelinin yüksek olmasına yoruldu. Tüm bu nedenlerden dolayı gezegene Süper Dünya denilmeye başlandı.

    Araştırmanın başyazarı Prof. Björn Benneke keşifle ilgili olarak, 'Bu, diğer gezegenlerde yaşam bulmak ve yalnız olmadığımızı kanıtlamak için atılmış en büyük adımı temsil ediyor. Gözlemlerimiz ve bu gezegen için oluşturduğumuz iklim modelimiz sayesinde su buharının sıvı suya yoğunlaşabileceğini gösterdik. Bu bir ilk.' yorumunu yaptı.

    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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