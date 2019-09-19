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    HaberlerPopuler BilimABD'deki UFO açıklamasıyla ilgili yeni gelişme!
    19.09.2019 - 12:18 |

    ABD'deki UFO açıklamasıyla ilgili yeni gelişme!

    ABD Deniz Kuvvetleri sözcüsünün UFO'larla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzaylılar gerçekmmş?UFO'lar gerçek mi? ABD'den UFO'larla ilgili açıklama!

    ABD'deki UFO açıklamasıyla ilgili yeni gelişme!

    2017'nin Aralık ayında ortaya çıkan UFO'larla ilgili videonun gerçek olduğunu açıklayan ABD Deniz Kuvvetleri Sözcsü Joseph Gradisher, yeni bir açıklama daha yaptı.

    O videoda ortaya çıkan cisimlerin gerçek olduğunu, fakat bunlara UFO diyemeyeceğimizi belirtti. Bildiğiniz gibi UFO'nun açılımı "tanımlanamayan uçan obje" anlamına geliyor. ABD Deniz Kuvventleri sözcüsü, UFO yerine, UAP denilmesinin daha doğru olacağını belirtti. UAP'nin açılımı ise, tanımlanamayan gök fenomeni olarak belirtiliyor.

    Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Grandisher ile görüşme yapan The Black Vault yöneticisi John Greenwald, yaptığı açıklamalarda; görülen objenin drone ya da benzer bir şey olduğunu söylemediklerini belirterek şaşırdığını belirtti.

    Yani açıklananlara göre görüntülerdeki cismin, ne olduğu bilinmiyor. Ancak, bunun bir uzay aracı olup olmadığı konusunda da net bir açıklama yapılmıyor.

    Dünyadışı Zeka Arama Enstitüsü'nden kıdemli astronom Seth Shostak, bir cismin ne olduğunu bilmiyoruz diye, ona uzaylı diyemeyiz şeklinde bir açıklama yaptı.

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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