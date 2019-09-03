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    HaberlerPopuler BilimAy'ın karanlık yüzeyinde daha önce görülmemiş bir madde bulundu
    03.09.2019 - 10:59

    Ay'ın karanlık yüzeyinde daha önce görülmemiş bir madde bulundu

    Çin Ulusal Uzay İdaresi Yutu-2 aracının Ay’ın karanlık yüzeyinde, eşi benzeri görülmemiş bir madde keşfettiğini açıkladı.

    Ay'ın karanlık yüzeyinde daha önce görülmemiş bir madde bulundu

    Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamada Yutu-2’nin geçtiğimiz hafta ay üzerindeki 9. Gününü tamamladığını belirtildi. Ay üzerinde geçirilen bir günün Dünya üzerindeki 14 güne eşit olduğunu belirtelim ve bununla birlikte 126 günlük bir sürecin işlendiğini söyleyebiliriz.

    Keşfedilen madde ile ilgili yapılan açıklamalarda; maddenin özelliklerinin ilginç olduğu vurgulandı. Eşsiz renklere ve daha önce görülmemiş bir parlaklığa sahip olduğu belirtilen madde, yakın tarihte oluşan bir çarpışma sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ay yüzeyinde bulunan maddelere göre fazlasıyla değişiklik gösterdiğini de ekleyelim.

    Ay yüzeyinde bulunan genel maddelere baktığımız zaman toryum, demir oksit ve titanyum dioksit gibi farklı kimyasallar bulundurduğunu ekleyelim. Çeşitli yorumlara göre Ay yüzeyinde bulunan bu farklı madde bir gök taşının çarpması sonucu oluşan cam parçası olabileceği söyleniyor.

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