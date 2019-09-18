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    HaberlerPopuler BilimBilim insanları ejderha keşfetti
    18.09.2019 - 14:06 |

    Bilim insanları ejderha keşfetti

    Her geçen gün yeni keşiflere imza atan bilim insanları, bu sefer de ejderha keşfetti. Yaklaşık 76 milyon yıl önce yaşayan bu canlının kanat açıklığı 9, yerden yüksekliği ise 2,5 metre boyunda.

    Bilim insanları ejderha keşfetti

    Dünyamız üzerinde geçmişten bu güne kadar yaşayan canlılar için araştırma yapan bilim insanları, her geçen gün yeni bir keşifte bulunmaya devam ediyor. Yapılan son keşif ise fantastik kitapları ve filmleri aratmayan cinsten.

    Vertebrate Paleontology isimli dergide yayınlanan yeni çalışmada, 76 milyon yıl öncesine ait bir canlı keşfedildiği ve bu canlının ejderha olarak adlandırılabileceği belirtildi.

    Bilim insanları ejderha keşfetti

    Kanada'nın batısında yaşadığı tahmin edilen Cryodrakon boreas isimli canlı, resmi olarak bir cins olarak doğrulandı. Bilim insanları boyutu nedeni ile bu canlıya "Frozen Dragon of the North" yani "Kuzey'in Donmuş Ejderhası" lakabı takıldı.

    Canlının kemikleri 30 senedir biliniyordu. Fakat 1992 yılında başlayan çalışmalar, sonunda bir sonuca bağlandı.

    Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre Kuzey'in Donmuş Ejderhası, bugüne kadar yeryüzünde yaşayan en büyük canlı olma unvanına sahip. Boyları 2,5, kanat genişlikleri ise 9 metreye kadar çıkabiliyor.

     

      19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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