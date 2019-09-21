Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları!

20 Eylül 2019 itibari ile vizyona giren filmleri sizler için listeledik. Konuları ve fragmanlarına göz atabilirsiniz. Bu hafta vizyona giren filmler! Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Rambo: Last Blood

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 40dk)

Yönetmen: Adrian Grunberg

Oyuncular: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta

Tür: Aksiyon

Ülke: ABD

İlk film olan Rambo: First Blood'dan tam 37 sene sonra vizyona giren Rambo Last Blood, yine aksiyonun dibine vuracak. Arizona'da bir çiftlikte yaşayan ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan John Rambo, bu sefer bir arkadaşının torununu kurtarmak için ortaya çıkıyor. İnsan kaçakçılığı yapan bir çeteye karşı savaşacak olan Rambo'yu bakalım bu sefer neler bekliyor?

Annem

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 50dk)

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur

Tür: Dram

Ülke: Türkiye

Adından da anlayabileceğiniz gibi anne ile bir kızın hikayesini konu alıyor. Annesinden utanan ve bir an önce kurtulmak isteyen Nazlı isimli bir genç kız ve kızı için her şeyi yapmaya hazır bir annenin konusunu ele elıyor.

Yıldızlara Doğru

Yıldızlara Doğru

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (2s 4dk)

Yönetmen: James Gray

Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga

Tür: Bilimkurgu, Dram

Ülke: ABD

Roy McBride isimli astronotun uzay yolculuğunu konu alıyor. McBride'ın babası, 20 yıl önce uzayda kaybolmuştur ve bir daha kendisinden haber alınmamıştr. Babasını aramak için uzaya giden Roy, bu sırada gezegeni tehdit eden gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk eder.

Hızlı ve Tüylü

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 30dk)

Yönetmen: Andrea Block, Christian Haas

Oyuncular: Cassandra Steen, Josh Keaton, Willem Dafoe

Tür: Animasyon, Macera

Ülke: Almanya

İki martı tarafından evlat edinilen bir kırlangıcın maceralarını anlatıyor. Martılarla büyüdüğü için, kırlangıçlıktan çok martlığın nasıl olduğunu öğrenecektir.

Bağlılık Aslı

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (2s 15dk)

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt

Tür: Dram

Ülke: Türkiye

Bebeğini dünyaya getirdikten sonra, iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

Hayvanat Bahçesi

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 24dk)

Yönetmen: James Snider, Evan Tramel

Oyuncular: Bobbi Maxwell, Maria Petrano, Thomas Freeley

Tür: Animasyon

Ülke: ABD

Gezegendeki barışı bozmaya çalışanlara karşı savaşan bir grup havanın hikayesini anlatıyor.

Görülmüştür

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 36dk)

Yönetmen: Serhat Karaaslan

Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan

Tür: Dram

Ülke: Türkiye, Almanya, Fransa

Fotoğrafını gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini ele alıyor. İstanbul'da cezaevinde çalışan Zakir, mahkumlara gelen mektupları kontrol ederken, Sema adındaki bir kadının fotoğrafını görür ve takıntı haline getirir.

Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları

Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 10dk)

Yönetmen: Pippa Seymour

Oyuncular: Alfred Hill, James Kane, Stephanie Magee

Tür: Animasyon

Ülke: ABD

Adından da anlaşılacağı gibi, bir çok hayvanın bir arada yaşadığı ve eğlenceli geçen bir çiftliğin hikayesini konu alıyor.