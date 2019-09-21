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    HaberlerPopuler BilimBu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları!
    21.09.2019 - 13:47 |

    Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları!

    Sinema dünyasında bu hafta vizyona giren filmler neler? Konuları ve fragmanları burada! Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

    Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları!

    20 Eylül 2019 itibari ile vizyona giren filmleri sizler için listeledik. Konuları ve fragmanlarına göz atabilirsiniz. Bu hafta vizyona giren filmler! Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

    Rambo: Last Blood

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 40dk)

    Yönetmen: Adrian Grunberg

    Oyuncular: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta

    Tür: Aksiyon

    Ülke: ABD

    İlk film olan Rambo: First Blood'dan tam 37 sene sonra vizyona giren Rambo Last Blood, yine aksiyonun dibine vuracak. Arizona'da bir çiftlikte yaşayan ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan John Rambo, bu sefer bir arkadaşının torununu kurtarmak için ortaya çıkıyor. İnsan kaçakçılığı yapan bir çeteye karşı savaşacak olan Rambo'yu bakalım bu sefer neler bekliyor?

    Annem

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 50dk)

    Yönetmen: Mustafa Kotan

    Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur

    Tür: Dram

    Ülke: Türkiye

     Adından da anlayabileceğiniz gibi anne ile bir kızın hikayesini konu alıyor. Annesinden utanan ve bir an önce kurtulmak isteyen Nazlı isimli bir genç kız ve kızı için her şeyi yapmaya hazır bir annenin konusunu ele elıyor.

    Yıldızlara Doğru

    Yıldızlara Doğru

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (2s 4dk)

    Yönetmen: James Gray

    Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga

    Tür: Bilimkurgu, Dram

    Ülke: ABD

    Roy McBride isimli astronotun uzay yolculuğunu konu alıyor. McBride'ın babası, 20 yıl önce uzayda kaybolmuştur ve bir daha kendisinden haber alınmamıştr. Babasını aramak için uzaya giden Roy, bu sırada gezegeni tehdit eden gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk eder.

     Hızlı ve Tüylü

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 30dk)

    Yönetmen: Andrea Block, Christian Haas

    Oyuncular: Cassandra Steen, Josh Keaton, Willem Dafoe

    Tür: Animasyon, Macera

    Ülke: Almanya

    İki martı tarafından evlat edinilen bir kırlangıcın maceralarını anlatıyor. Martılarla büyüdüğü için, kırlangıçlıktan çok martlığın nasıl olduğunu öğrenecektir.

    Bağlılık Aslı

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (2s 15dk)

    Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

    Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt

    Tür: Dram

    Ülke: Türkiye

    Bebeğini dünyaya getirdikten sonra, iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. 

    Hayvanat Bahçesi

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 24dk)

    Yönetmen: James Snider, Evan Tramel

    Oyuncular: Bobbi Maxwell, Maria Petrano, Thomas Freeley

    Tür: Animasyon

    Ülke: ABD

    Gezegendeki barışı bozmaya çalışanlara karşı savaşan bir grup havanın hikayesini anlatıyor.

     Görülmüştür

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 36dk)

    Yönetmen: Serhat Karaaslan

    Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan

    Tür: Dram

    Ülke: Türkiye, Almanya, Fransa

    Fotoğrafını gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini ele alıyor. İstanbul'da cezaevinde çalışan Zakir, mahkumlara gelen mektupları kontrol ederken, Sema adındaki bir kadının fotoğrafını görür ve takıntı haline getirir.

    Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları

    Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 10dk)

    Yönetmen: Pippa Seymour

    Oyuncular: Alfred Hill, James Kane, Stephanie Magee

    Tür: Animasyon

    Ülke: ABD

    Adından da anlaşılacağı gibi, bir çok hayvanın bir arada yaşadığı ve eğlenceli geçen bir çiftliğin hikayesini konu alıyor.

    21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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