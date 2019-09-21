Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları!
Sinema dünyasında bu hafta vizyona giren filmler neler? Konuları ve fragmanları burada! Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
20 Eylül 2019 itibari ile vizyona giren filmleri sizler için listeledik. Konuları ve fragmanlarına göz atabilirsiniz. Bu hafta vizyona giren filmler! Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
Rambo: Last Blood
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 40dk)
Yönetmen: Adrian Grunberg
Oyuncular: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta
Tür: Aksiyon
Ülke: ABD
İlk film olan Rambo: First Blood'dan tam 37 sene sonra vizyona giren Rambo Last Blood, yine aksiyonun dibine vuracak. Arizona'da bir çiftlikte yaşayan ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan John Rambo, bu sefer bir arkadaşının torununu kurtarmak için ortaya çıkıyor. İnsan kaçakçılığı yapan bir çeteye karşı savaşacak olan Rambo'yu bakalım bu sefer neler bekliyor?
Annem
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 50dk)
Yönetmen: Mustafa Kotan
Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Özge Gürel, Sercan Badur
Tür: Dram
Ülke: Türkiye
Adından da anlayabileceğiniz gibi anne ile bir kızın hikayesini konu alıyor. Annesinden utanan ve bir an önce kurtulmak isteyen Nazlı isimli bir genç kız ve kızı için her şeyi yapmaya hazır bir annenin konusunu ele elıyor.
Yıldızlara Doğru
Yıldızlara Doğru
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (2s 4dk)
Yönetmen: James Gray
Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
Tür: Bilimkurgu, Dram
Ülke: ABD
Roy McBride isimli astronotun uzay yolculuğunu konu alıyor. McBride'ın babası, 20 yıl önce uzayda kaybolmuştur ve bir daha kendisinden haber alınmamıştr. Babasını aramak için uzaya giden Roy, bu sırada gezegeni tehdit eden gizemi çözmek için güneş sisteminin dışına yolculuk eder.
Hızlı ve Tüylü
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 30dk)
Yönetmen: Andrea Block, Christian Haas
Oyuncular: Cassandra Steen, Josh Keaton, Willem Dafoe
Tür: Animasyon, Macera
Ülke: Almanya
İki martı tarafından evlat edinilen bir kırlangıcın maceralarını anlatıyor. Martılarla büyüdüğü için, kırlangıçlıktan çok martlığın nasıl olduğunu öğrenecektir.
Bağlılık Aslı
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (2s 15dk)
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt
Tür: Dram
Ülke: Türkiye
Bebeğini dünyaya getirdikten sonra, iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.
Hayvanat Bahçesi
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 24dk)
Yönetmen: James Snider, Evan Tramel
Oyuncular: Bobbi Maxwell, Maria Petrano, Thomas Freeley
Tür: Animasyon
Ülke: ABD
Gezegendeki barışı bozmaya çalışanlara karşı savaşan bir grup havanın hikayesini anlatıyor.
Görülmüştür
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 36dk)
Yönetmen: Serhat Karaaslan
Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan
Tür: Dram
Ülke: Türkiye, Almanya, Fransa
Fotoğrafını gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini ele alıyor. İstanbul'da cezaevinde çalışan Zakir, mahkumlara gelen mektupları kontrol ederken, Sema adındaki bir kadının fotoğrafını görür ve takıntı haline getirir.
Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019 (1s 10dk)
Yönetmen: Pippa Seymour
Oyuncular: Alfred Hill, James Kane, Stephanie Magee
Tür: Animasyon
Ülke: ABD
Adından da anlaşılacağı gibi, bir çok hayvanın bir arada yaşadığı ve eğlenceli geçen bir çiftliğin hikayesini konu alıyor.