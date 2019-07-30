Bu lensler göz hareketine göre zum yapıyor!

Bilim insanları gözün en küçük hareketlerini kontrol edebilen ve göz kırpınca zum yapan robotik lens geliştirdi. Bilim insanlarının geliştirdiği lens, göz hareketlerine göre zum özelliğini devreye alıyor. Zum yapabilen optik lensler üst üste göz kırpma hareketinin ardından görüş açısını uzaklaştırıp, yakınlaştırabiliyor.

"Gözleri görmeyen insanların da göz kürelerini kontrol ediyor"

Robotik lensler, gözün kapalı olduğu zamanlarda da aktif bir şekilde çalışıyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, lensi kontrol etmek için doğal şarj yöntemini kullandı. New Scientist‘e açıklama yapan Araştırma Başkanı Shengqiang Cai “Gözleri görmeyen insanların bile çoğu göz küresini hareket ettirebiliyor. Böylece elektro-okulografik sinyal oluşturuluyor” açıklaması yaptı.

Zum yapan bu robotik lensler, gözü çevreleyen beş adet elektrot tarafından kontrol ediliyor ve elektrik akımı uygulandığında genişleyen polimer içeriyor.

Lensler ancak polimer genişlediği zaman ise lens zum yapabiliyor. Advanced Functional Materials dergisinin yayımladığı bir makaleye göre bu çalışma sayesinde geliştirilen sistem, görme yetisiyle ilgili protezlerde, ayarlanabilir gözlüklerde ya da uzaktan işletilen robot teknolojisinde kullanılabilecek.