Dinozorların neden yok olduğunu açıklayan yeni kanıt bulundu

ABD'nin Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dinozorların neden öldüğü ile ilgili etkileyici kanıtlar bulduklarını belirtti. 8 Eylül'de açıklanan bilgilere göre, gök taşı Dünya'ya 10 milyar atom bombası gücüyle çarparak, Dünya üzerindeki bazı canlıların soyunun tükenmesine neden oldu.

Bölgede yapılan araştırmalarda, mangal kömürü olarak adlandırılan kömür türünden bulundu ve genelde yanmış odunlardan oluşan bu maddenin, su altında oluşmasının pek doğal olmadığı aktarıldı.

Çarpışma sonrasında Güney ve Kuzey Amerika'nın iç bölgelerine kadar ilerleyen sular, geri çekilince bulunan her şeyi denize sürükledi. Araştırmacılar bu olayı kanıtlar arasına ekleme kararı aldı.

Tüm bunların dışında, çarpışma bölgesinde hiç sülfür bulunmadığı ve olması gereken 325 miyar ton sülfürün atmosfere yayıldığını destekliyor. Bunun sonucunda da, havaya yayılan sülfür, iklim değişikliğine yol açarak, Dünya'nın buzul çağına girmesine ve sonucunda da dinozorların soyunun tükenmesine sebep oldu.

Araçtırmacılardan Sean Gulik, dinozorların önce yanıp sonra da donduğunu belirtti.