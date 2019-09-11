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    HaberlerPopuler BilimDinozorların neden yok olduğunu açıklayan yeni kanıt bulundu
    11.09.2019 - 15:21

    Dinozorların neden yok olduğunu açıklayan yeni kanıt bulundu

    Uzun zamandır tartışılan ve her geçen gün yeni kanıtlar bulunan dinozorlarla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Araştırmacılar Meksika Körfezi'ne düştüğü düşünülen, gök taşının gerçekliğini doğrulayan yeni bilgilere ulaştı. Dinozorlar neden yok oldu? Dinozorlar neden öldü? Dinozorların nesli neden tükendi?

    Dinozorların neden yok olduğunu açıklayan yeni kanıt bulundu

    ABD'nin Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dinozorların neden öldüğü ile ilgili etkileyici kanıtlar bulduklarını belirtti. 8 Eylül'de açıklanan bilgilere göre, gök taşı Dünya'ya 10 milyar atom bombası gücüyle çarparak, Dünya üzerindeki bazı canlıların soyunun tükenmesine neden oldu.

    Bölgede yapılan araştırmalarda, mangal kömürü olarak adlandırılan kömür türünden bulundu ve genelde yanmış odunlardan oluşan bu maddenin, su altında oluşmasının pek doğal olmadığı aktarıldı.

    Çarpışma sonrasında Güney ve Kuzey Amerika'nın iç bölgelerine kadar ilerleyen sular, geri çekilince bulunan her şeyi denize sürükledi. Araştırmacılar bu olayı kanıtlar arasına ekleme kararı aldı.

    Tüm bunların dışında, çarpışma bölgesinde hiç sülfür bulunmadığı ve olması gereken 325 miyar ton sülfürün atmosfere yayıldığını destekliyor. Bunun sonucunda da, havaya yayılan sülfür, iklim değişikliğine yol açarak, Dünya'nın buzul çağına girmesine ve sonucunda da dinozorların soyunun tükenmesine sebep oldu.

    Araçtırmacılardan Sean Gulik, dinozorların önce yanıp sonra da donduğunu belirtti.

    Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.
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