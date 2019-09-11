Dünya'ya çarpabilecek yaklaşık 900 astroid var!

ESA'nın yaptığı açıklamalara göre tam olarak 878 adet asteroid Dünya'mıza doğru yaklaşmakta. Planlanan üç toplantıda, bu asteroidlerle ve olası bir çarpışma sonucunda neler olabileceğine dair konular tartışılacak.
ESA açıklamalarında, önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'yı büyük bir tehlikenin beklediğini ve bu tehlikenin asteroidlerle ilgili olduğunu vurguladı. Asteroidlerin Dünya'ya çarpmasının küçük bir ihtimal olduğu fakat bu ihtimallerin göz ardı edilmemesi gerektiği açıklandı.
Bu sebeplerden ötürü, toplantılarda ele alınacak bir diğer konu da bu Dünya'yı bu asteroidlerden korumaya yarayacak teknolojiler hakkında olacak.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.