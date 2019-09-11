Dünya'ya çarpabilecek yaklaşık 900 astroid var!

ESA'nın yaptığı açıklamalara göre tam olarak 878 adet asteroid Dünya'mıza doğru yaklaşmakta. Planlanan üç toplantıda, bu asteroidlerle ve olası bir çarpışma sonucunda neler olabileceğine dair konular tartışılacak.

ESA açıklamalarında, önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'yı büyük bir tehlikenin beklediğini ve bu tehlikenin asteroidlerle ilgili olduğunu vurguladı. Asteroidlerin Dünya'ya çarpmasının küçük bir ihtimal olduğu fakat bu ihtimallerin göz ardı edilmemesi gerektiği açıklandı.

Bu sebeplerden ötürü, toplantılarda ele alınacak bir diğer konu da bu Dünya'yı bu asteroidlerden korumaya yarayacak teknolojiler hakkında olacak.