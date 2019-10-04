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    HaberlerPopuler BilimGalaksileri birbirine bağlayan kozmik ağın fotoğrafı çekildi
    04.10.2019 - 15:58 |

    Galaksileri birbirine bağlayan kozmik ağın fotoğrafı çekildi

    Uzayla ilgili her geçen gün yeni bilgilere ulaşan bilim insanları, şimdi de tüm galaksileri birbirine bağlayan hidrojen kanalını yani kozmik ağın fotoğraflarını çekmeyi başardılar.

    Galaksileri birbirine bağlayan kozmik ağın fotoğrafı çekildi

    Bilim insanları, Aquarius takım yıldızından 12 milyar ışık uzakta olan galaksilerin arasında gizlenen kozmik bir yapıyı keşfetti.

    Bu keşfin bilimsel olarak gözlemlenmesi ile birlikte, galaksilerin nasıl oluştuğu konusundaki teorilerinde sonuçlarına ilişkin olarak güvenirlilik kazandırıyor.

    Galaksileri birbirine bağlayan kozmik ağın fotoğrafı çekildi

    Tokyo Üniversitesi'deki araştırmacılardan biri olan Hideki Umehata keşifle ilgili olarak, “Araştırma, çekim kuvveti altında filamentlerin üzerine düşen gazın, yıldızların patladığı galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin oluşumunu tetikleyerek, evrene bugün gördüğümüz yapıyı sağladığını ileri sürüyor” açıklamalarını yaptı.

    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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