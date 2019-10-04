Galaksileri birbirine bağlayan kozmik ağın fotoğrafı çekildi

Bilim insanları, Aquarius takım yıldızından 12 milyar ışık uzakta olan galaksilerin arasında gizlenen kozmik bir yapıyı keşfetti.

Bu keşfin bilimsel olarak gözlemlenmesi ile birlikte, galaksilerin nasıl oluştuğu konusundaki teorilerinde sonuçlarına ilişkin olarak güvenirlilik kazandırıyor.

Tokyo Üniversitesi'deki araştırmacılardan biri olan Hideki Umehata keşifle ilgili olarak, “Araştırma, çekim kuvveti altında filamentlerin üzerine düşen gazın, yıldızların patladığı galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin oluşumunu tetikleyerek, evrene bugün gördüğümüz yapıyı sağladığını ileri sürüyor” açıklamalarını yaptı.