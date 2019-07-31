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    HaberlerPopuler BilimGökyüzünde üç Güneş'i olan gezegen
    31.07.2019 - 08:43| DHA

    Gökyüzünde üç Güneş'i olan gezegen

    ABD'li bir grup bilim insanı tarafından keşfedilen LTT 144Ab ismini taşıyan gezegen, gökyüzünde üç farklı Güneş'e sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Gökyüzünde üç Güneş'i olan gezegen

    Dünya'dan 22,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan LTT 1445Ab'te bulunan üç farklı Güneş'in ikisi gezegenden çok daha uzak konumda bulunurken, biri ise hayli yakın duruyor. Kırmızı cücelerden oluşan üçlü yıldız sisteminin ismi LTT 1445 olarak belirtilmiş. LTT 1445Ab gezegeni bu üçlü yıldız sisteminin en parlak yıldızı olan LTT 1445A'nın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızına çok yakın bir konumda yer alan LTT 1445Ab'nin bir tam yörüngesi sadece 5.3 günde tamamlanıyor.

    Gezegenin bu özel durumu nedeniyle yüzey sıcaklığı da hayli yüksek ve 160 santigrat dereceye ulaşıyor. Dünya'ya kıyasla 1.5 kat daha büyük bir yapıda olan LTT 144Ab, Dünya'ya göre de daha yoğun bir gezegen.

    Astronomlar gezegenin atmosferinde metan ve karbon dioksit gibi gazlar tespit etmeye çalışacak.

    Dr. Enes Bayraklı: Akademisyen olarak böyle bir kararı kabullenemiyorumBildiriye imza atan akademisyenlerden biri olan Bürüksel SETA Araştırmaları Koordinatörü Dr. Enes Bayraklı, CNN TÜRK'e konuştu.
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