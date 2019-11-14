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    HaberlerPopuler Bilim HaberleriKuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi
    14.11.2019 - 12:36 |

    Kuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi

    NASA, bir uzay aracının ziyaret ettiği en uzak nesne olarak kayıtlara geçen "2014 MU69" asteroidine "Arrakoth" adının verildiğini duyurdu.

    Kuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve New Horizons uzay aracının 1 Ocak 2019'da yaptığı yakın geçiş sırasında fotoğraflanan, birbirine yapışık iki yumru görünümündeki "2014 MU69" asteroidinin, Amerikan Chesapeake yerlilerinin dilinde "gök" anlamına gelen "Arrakoth" adıyla anılacağı belirtildi.

    Açıklamada, keşfi gerçekleştiren gökbilimcilerin, hem Hubble Uzay Teleskobu'nun hem de News Horizons uzay aracının operasyon kontrol merkezlerinin ABD'nin Maryland eyaletinde olması nedeniyle bu bölgede yaşayan yerli halkların dilini ve kültürünü onurlandırmak üzere bu adı seçtiği ifade edildi.

    Dünyadan yaklaşık 6,44 milyar kilometre uzakta, Neptün ile cüce gezegen Plüton arasındaki asteroid kuşağında yer alan Arrokoth, 14 Temmuz 2015'te Dünya yörüngesindeki Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmişti.

    New Horizons uzay aracı da 1 Ocak 2019'da o sırada geçici olarak "Ultima Thule" olarak adladırılan gök cismine yakın geçiş yaparak fotoğraflamıştı. 45 kilometre çapındaki gök cismi, bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en uzak nesne olarak kayıtlara geçmişti.

    (AA)

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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