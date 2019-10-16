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    HaberlerPopuler BilimNASA yeni nesil uzay giysisi tasarımlarını tanıttı
    16.10.2019 - 12:47 |

    NASA yeni nesil uzay giysisi tasarımlarını tanıttı

    Yenilenen uzay yürüyüşü giysisi ve Orion acil durum kıyafeti tasarımları görücüye çıktı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden insanlı seferler düzenlemeyi hedefleyen Artemis misyonunda kulanılacak yeni nesil astronot giysisi tasarımlarını tanıttı.

    NASA yeni nesil uzay giysisi tasarımlarını tanıttı

    NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, "Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi" (xEMU) ve "Orion Personel Kurtarma Sistemi" (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.

    Daha önce NASA'nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan "Araç Dışı Hareket Ünitesi"nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU'nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

    Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS'nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya'ya dönüş aşamasında araç içinde astronotlara koruma sağlaması öngörülüyor.

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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