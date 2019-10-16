NASA yeni nesil uzay giysisi tasarımlarını tanıttı

NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, "Araç Dışı Hareket Keşif Ünitesi" (xEMU) ve "Orion Personel Kurtarma Sistemi" (OCSS) adları verilen uzay giysisi prototipleri görücüye çıkarıldı.

Daha önce NASA'nın Apollo görevleri için üretilen ve halen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) uzay yürüyüşlerinde kullanılan "Araç Dışı Hareket Ünitesi"nin (EMU) geliştirilmiş hali olan xEMU'nun yüzey keşif faaliyetlerinde ve uzay yürüyüşlerinde kullanılması planlanıyor.

Personel taşıyıcı Orion uzay mekiklerinde kullanılmak üzere tasarlanan acil durum giysisi OCSS'nin ise fırlatış gününde, Ay yakınındaki riskli uçuşlarda ve Dünya'ya dönüş aşamasında araç içinde astronotlara koruma sağlaması öngörülüyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.