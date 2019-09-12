Netflix The Witcher dizisinin tarihini açıkladı mı?

Netflix resmi Facebook hesabından paylaşılan tanıtım videosunun sonunda 97 rakamı bulunuyordu. Bu rakam, 11 Eylül'de tanıtılan Breaking Bad filmi için tanıtım videosunda 30 gün sonrasını işaret etmişti. Sonradan ortaya çıkanlara göre bu sayı doğruydu.

Şimdi de Breaking Bad'den sonra The Witcher dizisinin sonunda böyle bir rakam görülmesi dizinin, 97 gün sonra yayınlanacağı konusunda sinyaller verdi.

Netflix ise hatasını sonradan fark ederek, Facebook üzerinden yayınladığı bu videoyu kaldırdı.

Takvimlere bakıldığı zaman, 97 gün sonrasının 17 Aralık tarihine geldiğini belirtelim. Yani The Witcher 3 dizisinin yayınlanmasına yaklaşık 3 ay kadar süre var.

Şu ana kadar Netflix tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı, fakat önümüzdeki günlerle yeni bilgiler gelecektir.