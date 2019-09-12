Netflix The Witcher dizisinin tarihini açıkladı mı?
Dünya genelindeki çoğu oyuncu tarafından ayakta alkışlanan CD Projekt RED tarafından yapılan The Witcher serisi Netflix tarafından dizi haline getiriliyor. Uzun zamandır bilinen bu haberlere yeni bir dedijodu eklendi. Netflix Facebook üzerinden yayınladığı bir videoda yanlışlıkla The Witcher dizisinin tarihini açıklamış olabilir. The witcher dizisi ne zaman yayınlanacak?
Netflix resmi Facebook hesabından paylaşılan tanıtım videosunun sonunda 97 rakamı bulunuyordu. Bu rakam, 11 Eylül'de tanıtılan Breaking Bad filmi için tanıtım videosunda 30 gün sonrasını işaret etmişti. Sonradan ortaya çıkanlara göre bu sayı doğruydu.
Şimdi de Breaking Bad'den sonra The Witcher dizisinin sonunda böyle bir rakam görülmesi dizinin, 97 gün sonra yayınlanacağı konusunda sinyaller verdi.
Netflix ise hatasını sonradan fark ederek, Facebook üzerinden yayınladığı bu videoyu kaldırdı.
Takvimlere bakıldığı zaman, 97 gün sonrasının 17 Aralık tarihine geldiğini belirtelim. Yani The Witcher 3 dizisinin yayınlanmasına yaklaşık 3 ay kadar süre var.
Şu ana kadar Netflix tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı, fakat önümüzdeki günlerle yeni bilgiler gelecektir.