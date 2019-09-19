Netflix'in yeni süper kahraman dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Raising Dion isimli çizgi romanın dizi uyarlaması olan dizi, Netflix'te yayınlanacak ve süper kahraman temasına sahip.

Raising Dion'nun konusu; Nicole ve süper güçlere sahip olan 7 yaşındaki Dion'un başından geçenleri anlatacak. Dizi, Dion'un babasını fırtına sonucu kaybolmasıyla başlayan maceraları konu alacak. Bu maceralar sırasında keşfettikleri süper güçleri ve hayatın ne kadar değiştiğini gösteren, dram ağırlıklı bir dizi olacak.

Dion'un babası rolünde bulunan Michael B. Jordan, aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

4 Ekim tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak dizinin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...