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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Olağanüstü görünen Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi fotoğraflandı!
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    26.12.2019 - 15:51 |

    Olağanüstü görünen Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi fotoğraflandı!

    NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.

    Olağanüstü görünen Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi fotoğraflandı!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.

    Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor. 

    Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

    Olağanüstü görünen Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi fotoğraflandı

      Magazin Bülteni (26.12.2019)Magazin Bülteni (26.12.2019)
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