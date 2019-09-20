Peaky Blinders'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı!

Son zamanlarda birbirinden popüler dizi ve filme ev sahipliği yapan Netflix, sevilen dizilerinden biri olan Peaky Blinders'ın yeni sezon fragmanını yayınlandı.

1929 yılında gerçekleşen mali krizin arkasından, suç liderinin parlamentoya yükselişini anlatan Peaky Blinders, yeni sezonda da bomba gibi gelecek.

Yayınlanan fragmanın, Thomas Shelby'nin kendine yazılan bir mektupla ilgili olduğunu ve yeni sezondan pek çok farklı sahneye yer verildiğini görüyoruz.

Peaky Blinders'ın 5. sezonu 4 Ekim 2019'da yayınlanacak.