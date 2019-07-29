Sony giyilebilir klima üretti

Sony yaz aylarında yaşanılan aşırı terleme gibi sorunlara karşı bir çözümle geliyor. Sony, Reon Pocket adıyla giyilebilir bir klima geliştiriyor. Reon Pocket için özel olarak üretilen tişörtün arka kısmındaki cebin içine koyulan klima vücudu 13 dereceye kadar soğutabiliyor.

Çalışma hedefini %44 tamamlamış olan giyilebilir klima, henüz satışa çıkmadı. Kitle fonlaması sürecini tamamlarsa 2020’nin Mart ayında piyasaya sürülebileceği öngörülüyor.

Yaz aylarında da kullanılabiliyor

Ayrıca bu cihaz sadece yaz aylarında değil, kışın da kullanılabiliyor. Soğuk günlerde vücudu 8 dereceye kadar ısıtabiliyor. Cihazda otomatik mod değiştirme seçeneği de bulunuyor.

Rean Pocket, vücudun omurga kısmına denk geliyor ve büyüklüğü ise bir garaj kumandası kadar. Cihazı İOS ve Android işletim sistemli telefon tarafından kontrol edilebiliyor. Klimayı 2 saat sarj ettiğinizde 24 saat kullanabiliyorsunuz. Cihazın tahmin edilen fiyatı ise 129 dolar. Cihazın bir düşük modeli olan Reon Pocket Light ise elle kontrol edilebiliyor ve fiyatı 117 Dolar.