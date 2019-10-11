BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerPopuler BilimTaylan'da yeni bir dinozor türü bulundu
    11.10.2019 - 12:16 |

    Taylan'da yeni bir dinozor türü bulundu

    Tayland'da köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi. Keşfedilen yeni dinazor türü 113 milyon yıl öncesine ait bir canlı.

    Taylan'da yeni bir dinozor türü bulundu

    Tayland'ın orta kesiminde Ban Saphan Hin bölgesinde yapılan kazılarda 113 milyon yıl önce yaşamış "Siamraptor suwati" ismi verilen yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu.

    Edinburgh Üniversitesinden paleontolog Steve Brusatte, köpek balığındaki gibi keskin dişlere sahip yeni keşfedilen türün Tayland'da şimdiye kadar gün ışığına çıkarılan en önemli dinozor türlerinden biri olduğunu belirtti.

    Araştırmayı yürüten paleontologlar, "Siamraptor suwati"nin fosilinin çok iyi korunduğunu ve etçil olan kısa ön ve uzun arka bacaklı dinozor türünün tarihine ışık tutacağını vurguladı.

    Keşfin ayrıntıları PLOS One dergisinde yayımlandı.

    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

    Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    Sıradaki Haber