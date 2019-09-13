Yeni Game of Thrones dizisi geliyor!

Amerika basınında çıkan haberlere göre, HBO Game Of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen ailesini anlatacak bir dizi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre George R.R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlama yapılacak.

Uyarlamanın yanı sıra, dizinin senaryosu da George R.R. Martin ile Ryan Condal tarafından yazılacak.

HBO tarafından şu ana kadar herhangi resmi bir açıklama yapılmadı fakat, önümüzdeki günlerde dizinin netleşip açıklamaların da yapılması bekleniyor.