13.09.2019 - 10:05 |
Yeni Game of Thrones dizisi geliyor!
Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones final sezonuyla birlikte hayran kitlesini üzmüştü. Yeni gelen bilgilere göre yapımcı kanal HBO seyircileri sevindirecek bir çalışmaya imza attı. Yeni Game of Thrones dizisi için adım atan HBO, bu sefer Game of Thrones'dan öncesine giderek, Targeryen ailesini konu alacak. Yeni Game of Thrones dizisi mi geliyor? Yeni Game of Thrones dizisinin konusu ne olacak? Yeni Game of Thrones ne zaman başlayacak?
Amerika basınında çıkan haberlere göre, HBO Game Of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen ailesini anlatacak bir dizi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre George R.R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlama yapılacak.
Uyarlamanın yanı sıra, dizinin senaryosu da George R.R. Martin ile Ryan Condal tarafından yazılacak.
HBO tarafından şu ana kadar herhangi resmi bir açıklama yapılmadı fakat, önümüzdeki günlerde dizinin netleşip açıklamaların da yapılması bekleniyor.