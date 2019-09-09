Yeni Kurtlar Vadisi Netflix'de yayınlanacak!

Uzun süredir Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile tanıtılması beklenen yeni dizi, ülkemizde 2002 yılında yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümleri çevrim içi film ve dizi platformu olan Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

Yapımcılığını Pana Film'in yürüttüğü dizinin senaryosu Necati Şaşmaz tarafından yazıldı.

Henüz Netflix ya da Pana Film tarafından resmi bir açıklama gelmedi ve konusuyla ilgili de pek bir bilgi yok. Ortaya çıkan sınırdı dedikodu filmin konusunun 15 Temmuz süreci hakkında olacağını işaret ediyor. 2020 yılında yayınlanacak Kurtlar Vadisi Kaos, kısa süre içerisinde bir fragman yayınlayacak.

Resmi açıklamalar, yeni alınan RTÜK kararının netleşmesi sonrasında yapılacak.