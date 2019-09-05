Yüzüklerin Efendisi dizisinin başrol oyuncusu belli oldu!

Son dönemlerde başarılı yapımlarla karşımıza çıkan Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için geri sayıma geöçmeye başladı. Yavaş yavaş dizide oynayacak oyuncular belli olmaya başladı.

Yurt dışı kaynaklı Variety'nin haberine göre Will Poulter, Amazon'un yapımcılığını üstlendiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosuna katıldı. Ayrıca oyuncunun başrol alacağı ise gelen bilgiler arasında.

Will Poulter kimdir?

Will Poulter'dan biraz bahsedecek olursak, daha önce Black Mirror: Bandersnatch'te yer aldı. Bunun haricinde Narnia Günlükleri, Maze Runner ve The Revenant gibi önemli projelerde de karşımıza çıktı.

Dizi hakkında ilk bilgiler, Avustralya'lı Markella Kavenagh'ın dizide yer alması hakkındaydı. Ünlü oyuncu kitaplarda yer almayan Tyra isimli bir karakteri canlandıracak.