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    HaberlerSosyalmedyaGoogle ve Facebook cinsel içerikli görüntü izleyeni takip ediyor
    16.08.2019 - 09:41

    Google ve Facebook cinsel içerikli görüntü izleyeni takip ediyor

    Yapılan araştırmalar Google ve Facebook'un yetişkin içerik sitelerinden cinsel içerikli görüntü izleyen kullanıcıları takip ettiğini ortaya çıkardı.

    Google ve Facebook cinsel içerikli görüntü izleyeni takip ediyor

    Mart 2018'de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında 22,484 yetişkin içerik sitesi incelendi. 


    Bu sitelerin yüzde 74'ünde Google'ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi.
    Sitelerin yüzde 24'ünde Oracle, yüzde 10'unda da Facebook'un izleme yazılımları bulundu.
    Bu sonuçlar Google'ın 16,638, Oracle'ın 5,396, Facebook'un da 2,248 yetişkin içerik sitesi sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor.

    Araştırmada "webXray" adlı programla sitelerde üçüncü taraflara kullanıcılarla ilgili bilgiler gönderen yazılımlar arandı. 'Porno sitelerinin yüzde 93'ü bilgi sızdırıyor'Araştırma raporunda "Sonuçlarımız yetişkin içerik sitelerinde izlemenin çok yaygın olduğuna işaret ediyor. Sitelerin yüzde 93'ü üçüncü taraflara kullanıcı bilgilerini sızdırıyor" denildi.

    Bu uzmanlara göre, bu sitelere "gizli" (incognito) modunda girmek bir fark yaratmıyor. Kullanıcıların girdiği sayfaların listesi bilgisayarda görünmese de bu yazılımlar, bilgi sızdırmaya devam ediyor.

    Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldıBursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı. Havuza düşen köpeğin kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
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