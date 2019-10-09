Instagram TBT'leri mod haline getirdi!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, 1 milyardan fazla kullanıcıyı erişti. Bu kullanıcı sayısını her geçen gün arttırmak için, yeni özellikleri kullanıcılarına sunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde takip ettiğimiz insanların neler yaptığını gösteren özellik kaldırılmıştı. Şimdi de "TBT" etiketine özel bir mod geldi.

Yeni özellik hikayeler kısmında kullanılabiliyor. Arşivlediğiniz görselleri "On this day" seçeneği ile istediğiniz şekilde hikayenizde paylaşabiliyorsunuz. Seçtiğiniz görselin ne zaman paylaşıldığı da paylaşımda yer alıyor.

Instagram'ın basın sözcüsü yeni özellikle ilgili, “On this day modu, size anılar öneriyor ve bunları doğrudan ya da hikayeler aracılığıyla paylaşmanıza izin veriyor” açıklamasını yaptı.