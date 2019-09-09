09.09.2019 - 12:50
Instagram'a önemli bir özellik daha geliyor!
Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformunun başında gelen Instagram, kullanıcı deneyimini arttırmak amacıyla her geçen gün yeni özelliklerini sunmaya devam ediyor. Yeni açıklanan özellik sayesinde şifrelerimizi artık yanış girmeyeceğiz.
Uygulama geliştiricisi olan Jane Manchun Wong, Twitter üzerşnden yaptığı paylaşımla birlikte Instagram'a gelen yeni özelliği açıkladı. Şifrelerin yanlış girilmesini gidermek amacıyla gelen özellik, kullanıcıları memnun edeceğe benziyor.
Normalde çoğu uygulamada bulunan şifre göster seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, şifreyi yanlış girip, 'acaba unuttum mu' gibi soruları geride bırakabileceğiz. Şifre gösterme özelliği sayesinde, şifremizi yazıp, doğru harflare basıp basmadığımızı görebilecek ve bu doğrultuda kesin aksiyonlar verebileceğiz.
Öldü sanılan köpek hayata döndürüldüKırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen 'Paşa' ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.