Instagram'a önemli bir özellik daha geliyor!

Uygulama geliştiricisi olan Jane Manchun Wong, Twitter üzerşnden yaptığı paylaşımla birlikte Instagram'a gelen yeni özelliği açıkladı. Şifrelerin yanlış girilmesini gidermek amacıyla gelen özellik, kullanıcıları memnun edeceğe benziyor.

Normalde çoğu uygulamada bulunan şifre göster seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, şifreyi yanlış girip, 'acaba unuttum mu' gibi soruları geride bırakabileceğiz. Şifre gösterme özelliği sayesinde, şifremizi yazıp, doğru harflare basıp basmadığımızı görebilecek ve bu doğrultuda kesin aksiyonlar verebileceğiz.