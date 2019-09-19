Instagram'ın ilk hesabı kime ait?

Genellikle bir yazılım ya da uygulama geliştirildiği takdirde açılan ilk hesaplar, bu uygulama geliştiricisi ya da ekipteki kişilerden oluyor. Instagram'da da bu durum bu şekilde.

Instagram'da alınan üçüncü hesap, Instagram kurucularından biri olan Mike Krieger'a ait. Peki ilk iki hesap kimler tarafından açıldı?

İşte tam da bu noktada bir bilinmezlik yatıyor. Yani aslında Instagram'da açılan ilk hesabın sahibi bilinmiyor. Bunun nedeni ise isim kısmının boş bırakılması.

Instagram altyapısında Public Key Infrastructure isimli sitemi kullanıyor. Bu sistem, boş bırakılan kullanıcı adlarında bazı durumlarda sıkıntı çıkararak, diğer hesapların silinmesi gibi sıkıntılar yaratabiliyor.

Özetleyecek olursak, Instagram'da açılan ilk hesabın sahibi bilinmiyor ve isim kısmının boş bırakılması sebebiyle sıkıntılara yol açabilir.