BİST100.340-1,56EURO6,310,75USD5,700,43ALTIN275,341,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerSosyalmedyaInstagram'ın ilk hesabı kime ait?
    19.09.2019 - 11:59 |

    Instagram'ın ilk hesabı kime ait?

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan, Instagram neredeyse 1 milyar kullanıcıya sahip. Hal böyle olunca platformda ilk hesap açan kişinin kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Instagram'da açılan ilk hesap kime ait?

    Instagram'ın ilk hesabı kime ait?

    Genellikle bir yazılım ya da uygulama geliştirildiği takdirde açılan ilk hesaplar, bu uygulama geliştiricisi ya da ekipteki kişilerden oluyor. Instagram'da da bu durum bu şekilde.

    Instagram'da alınan üçüncü hesap, Instagram kurucularından biri olan Mike Krieger'a ait. Peki ilk iki hesap kimler tarafından açıldı?

    İşte tam da bu noktada bir bilinmezlik yatıyor. Yani aslında Instagram'da açılan ilk hesabın sahibi bilinmiyor. Bunun nedeni ise isim kısmının boş bırakılması.

    Instagram altyapısında Public Key Infrastructure isimli sitemi kullanıyor. Bu sistem, boş bırakılan kullanıcı adlarında bazı durumlarda sıkıntı çıkararak, diğer hesapların silinmesi gibi sıkıntılar yaratabiliyor.

    Özetleyecek olursak, Instagram'da açılan ilk hesabın sahibi bilinmiyor ve isim kısmının boş bırakılması sebebiyle sıkıntılara yol açabilir. 

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

    Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

    En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

    En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber