13.09.2019 - 15:22 |
Milyonlarca takipçisi olan ünlü Youtuber stres sebebiyle kariyerine son verdi
Günümüzün popüler mesleklerinden biri olan Youtuber olmak, kolay ve eğlenceli görünse de belirli konularda stresli olabiliyor. İşte bu sebeple milyonlarca takipçisi olan ünlü Youtuber kariyerine son verdi.
Işıltılı hayatın ve bol kazancın kapısı olan YouTube, sürekli yenilenen gündemi takip etmeden yapabileceğiniz bir meslek değil. Bu sebeple sürekli yeni ve akılda kalacak videolar üretip, takipçilerinizi memnun etmeni gerekiyor.
Ünlü Youtuber Christine Sydelko yaşadığı stres nedeniyle kariyerini sonlandırma kararı aldı. Kendi kanalında 1.3 milyon abonesi olan Christine, stresten dolayı zihinsel çöküş yaşadığını ve kariyerini sonlandırma kararı aldığını 6 Eylül'de attığı bir tweetle belirtti.
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