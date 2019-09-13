Milyonlarca takipçisi olan ünlü Youtuber stres sebebiyle kariyerine son verdi

Işıltılı hayatın ve bol kazancın kapısı olan YouTube, sürekli yenilenen gündemi takip etmeden yapabileceğiniz bir meslek değil. Bu sebeple sürekli yeni ve akılda kalacak videolar üretip, takipçilerinizi memnun etmeni gerekiyor.

Ünlü Youtuber Christine Sydelko yaşadığı stres nedeniyle kariyerini sonlandırma kararı aldı. Kendi kanalında 1.3 milyon abonesi olan Christine, stresten dolayı zihinsel çöküş yaşadığını ve kariyerini sonlandırma kararı aldığını 6 Eylül'de attığı bir tweetle belirtti.