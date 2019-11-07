Sosyal medya üzerinde yapılan ticaret arttı!

Sosyal medyanın yenilikçi ödeme şirketi Paymes, 2019 Ocak – 2019 Ağustos aylarını kapsayan sosyal ticaret verilerini paylaştı. Türkiye’de internet kullanımında geçen yıla oranla yaşanan %9.3 ‘lük artış sosyal ticaretin de giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Sepet ortalamasının 152 TL’yi aştığı sosyal ticarette satış hacmi ise %59 arttı. Özellikle ailelerin yeni okul yılı için alışverişlerini yoğunlaştırdığı “Back to School” döneminde sosyal medya kanalları üzerinden yapılan alışveriş oranında %38’lik bir artış yaşandı. Sosyal medyadan Paymes ödeme linkiyle işlem yapan kadın kullanıcı oranı %59.3 olurken erkeklerin %40.7’si de alışveriş için sosyal medya kanallarını tercih etti.

Sosyal medya üzerinden satışı yapılan en ilginç ürünler arasında prefabrik ev, online tarot falı yer alırken; giyim, takı tasarımı, el yapımı oyuncak, yaşam koçluğu, düğün aksesuar tasarımları, dijital ürün/yazılım gibi ürünler de en çok satılan ürünler olarak sıralanıyor. Türkiye’de Paymes üzerinden en çok satış yapılan 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir olurken Türkiye genelinde 65 ilden Paymes linkiyle satış yapıldı. Paymes linki paylaşımında mobil kullanım oranı %72 olarak hesaplanıyor. Paymes’in yüzyüze satış uygulaması web.paym.es’in kullanım oranı ciro bazlı %48 oldu. Web.paymes’teki bu artış Türkiye’de kullanıcıların mobil posa doğru hızlı bir şekilde yönlendiğini gösteriyor. "Paymes’in yüzyüze satış uygulaması web.paym.es’in kullanım oranı ciro bazlı %48 oldu.

Kurumsal şirketler artık Paymes linkiyle ödeme alabilecek

Sosyal ticaretle ilgili önemli veriler paylaşan Paymes kurumsal şirketlerin kendilerine özel paneller oluşturarak QR kod ile ödeme alabildikleri, API özelliği ile pek çok platforma entegre edebildikleri ve link aracılığıyla ödeme işlemi gerçekleştirebildikleri Kurumsal Paymes uygulamasını da kullanıma açtığını duyurdu. Paymes bu uygulama ile kurumların hem müşterileri hem de tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri tahsilat işlemlerini 20 saniye gibi kısa bir sürede yapmalarını sağlıyor. Kurumsal şirketlere satın alma, satış ve kiralama gibi işlemlerde büyük bir hız sunan Paymes; şirketlerin müşteri deneyimlerini iyileştirerek rekabette bir adım öne çıkmalarına imkan sunuyor. Ödeme işlemlerinde hızın ve kolay çözümlerin müşteri taleplerinde başı çektiğinin altını çizen Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim: “Sosyal Ticaret’te bu hız ve kolaylığı bireysel satıcılarımız için sunuyoruz yeni duyurduğumuz Kurumsal Paymes uygulamamızla da bu deneyimi kurumlara yaşatmayı hedefliyoruz” diyor. Kurumsal Paymes şu an Türkiye’de emlak, turizm, mağazacılık gibi önemli sektörlerde faaliyet yürüten kurumsal şirketler tarafından tercih ediliyor.

Kurumsal Paymes’i kullanan şirketler; kendilerine özel kurgulanan panellere giriş yaptıktan sonra ürün fotoğrafı ve fiyatı gibi bilgileri girerek 20 saniyede tahsilat linkini oluşturup SMS, WhatsApp, e-mail ve tüm sosyal mecralardan karşı tarafla paylaşabiliyorlar. Müşteri ile yüzyüze olunan durumlarda ise “Yüzyüze Satış” sekmesini seçerek müşterilerinin cep telefonuna o müşteriye özel ödeme linkini SMS ile gönderebiliyorlar. Kurumsal Paymes’te bir diğer ödeme alma yöntemi ise QR kod. Şirketler QR kodu indirip kasa vb. alanlara yapıştırabiliyorlar ekrandan fiyat ve ürün adı değiştikçe QR kodun da otomatik güncellendiği işlemlerde telefonla ödeme gerçekleştirilebiliyor. Müşteriler ise ödeme işlemlerini gönderilen tahsilat linki, yüzyüze ödeme linki veya QR ile gerçekleştirebiliyorlar.

Kurumsal Paymes’te yer alan API özelliği ise website üzerinden ödeme almak isteyen şirketler için ideal bir çözüm sunuyor. Paymes API entegrasyonu ile ödeme çözümünü hızlıca websitesine entegre eden şirketler ek hiçbir geliştirme adımına ihtiyaç duyulmadan ödeme alabiliyorlar.