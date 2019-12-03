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    03.12.2019 - 13:51 |

    TikTok'a kullanıcı bilgilerini satıyor mu? ABD dava açtı!

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açıldı.

    TikTok'a kullanıcı bilgilerini satıyor mu? ABD dava açtı!

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açıldı.

    BBC'nin haberine göre, Çin teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açan üniversite öğrencisi Misty Hong, kişisel bilgilerinin rızası dışında kullanıldığı iddiasında bulundu.

    Hong, uygulamayı indirdiğini ancak hesap oluşturmadığını belirterek aylar sonra şirketin kendisi adına hesap açtığı ve paylaşmadığı videoları gizlice aldığını öne sürdü.

    TikTok, haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor

    Dava kapsamında, TikTok, kullanıcıların rızası olmadan üyelik bilgilerini reklam ve kar amaçlı satmak ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

    Kişisel bilgilerin, ABD'deki kullanıcı profillerini tespit etmek ve kullanıcıları takip etmek için kullanılmış olabileceği ve kullanılabileceği iddia ediliyor.

    Dünya genelinde yaklaşık 500 bin aktif kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok, Amerikalı kullanıcıların bilgilerini saklamadığını açıklamıştı.

    TikTok, kullanıcı bilgilerini Çin'deki sunucularda sakladığı ve bazı videolara da sansür uyguladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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